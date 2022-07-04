كشف لوكاس وكيل أعمال الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا سبب تعطل صفقة انضمام الحارس الكولومبي لنادي النصر.

وكان الصحفي الرياضي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” كشف أن اللاعب الكولومبي حارس مرمى فريق نابولي الإيطالي اتفق بالفعل مع إدارة مسلي آل معمر على الانضمام لأصفر الرياض في صيف العام الحالي.

وتحدث لوكاس وكيل أعمال الحارس الكولومبي قائلًا: ” توصلنا لاتفاق مع إدارة النصر، بشأن انضمام موكلي إلى صفوف الفريق و المفاوضات لم تأخذ وقتًا طويلًا بسبب الرغبة الجادة بين الإدارة و أوسبينا الذي يُريد خوض هذه المُغامرة الجديدة”.

وأضاف وكيل الحارس الكولومبي: “تبقى تفاصيل بسيطة للتوقيع، هذا هو سبب تأخير الصفقة”.

الراتب المتوقع لأوسبينا في النصر

وسيتقاضى الحارس الكولومبي ما يقرب من 12 مليون ريال سنويًا وفقًا لما ذكره موقع Area Napoli فإن الحارس الكولومبي مواليد عام 1988 سيحصل على راتب خلال موسمين قدره 33 مليون ريال أي ما يوازي 25 مليون ريال.

يذكر أن المفاوضات مع أوسبينا بدأت منذ شهر يناير الماضي ونجح العالمي في إقناعه بالانضمام للفريق مع اقتراب رحيل الحارس وليد عبد الله عن صفوف الفريق.