أكد الخبير العقاري عايد الهرفي، أن زيادة الفجوة بين العرض والطلب، وتعثر وتأخر المشاريع من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات.

عايد الهرفي (خبير عقاري): 90% من الذين يتحدثون في الشأن العقاري على مواقع التواصل غير مختصين، وهم أيضا من أسباب ارتفاع الأسعار #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LMRDX4zvqC — روتانا خليجية (@Khalejiatv) July 1, 2022

وتابع خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الجمعة: لو حدث تحرك قوي وجاد من الجهة المعنية عن حل مشكلات الأراضي سوف نرى نزول في أسعار العقارات.

المطور الأجنبي:

ورأى أن السماح للمطور العقاري الأجنبي بدخول السوق السعودي ستكون له نتائج إيجابية على السوق واسعار العقارات، متمنيًا أن يكون هناك قرار بألا يتحدث في الشأن العقاري على مواقع التواصل إلا من لديه تصريح من “هيئة العقارات” وأن تكون هناك عقوبات على المخالفين.

سبب غير متوقع لارتفاع أسعار العقارات:

ولفت إلى أن 90% من الذين يتحدثون في الشأن العقاري على مواقع التواصل غير مختصين، كاشفًا عن سبب غير متوقع لارتفاع أسعار العقارات وهو حديث غير المختصين على مواقع التواصل الاجتماعي.