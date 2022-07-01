كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير تفاصيل مثيرة بشأن شكوى النادي الفيصلي بسبب تأخر في انطلاقة إحدى مباريات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين الماضي.

وذكر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن إدارة فهد المدلج قدمت شكوى بسبب إحدى مباريات الجولة الأخيرة من الدوري، والتي تؤثر على عدالة المنافسة.

تفاصيل شكوى الفيصلي:

وتعتزم إدارة عنابي سدير تقديم شكوى بسبب تأخير أحداث مباراة الاتحاد والباطن، حيث طالب الفريق العنابي بتطبيق النظام في اللائحة على غرار ما حدث للوحدة في مباراته الشهيرة ضد التعاون قبل عدة سنوات.

الأمير قال عبر حسابه في “تويتر” وملمحًا لرفض الشكوى: “بالنسبة للاحتجاج لابد أن يقدم إلى مراقب المباراة خلال ساعتين من نهايتها، ويرفض شكلًا إذ قدم بعد ساعتين حسب نص م132/2/1، بالنسبة للشكوى من الممكن تقديمها في أي وقت طالما كانت خاصة بالتلاعب بنتائج المباريات حسب نص م42/3”.