لايزال اسم البوسني ميراليم بيانيتش يتردد على مسامع جماهير نادي النصر، بعدما كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البوسني يرغب في مغادرة برشلونة الإسباني.

صحيفة Sport الكتالونية والمقربة من برشلونة ذكرت اليوم الاثنين أن اللاعب البوسني غادر معسكر الفريق التحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا لحضور ولادة نجله وليس من أجل التوقيع لفريق آخر كما تردد.

هدية من تشافي للنجم البوسني

وكان موقع fcbarcelonanoticias في مفاجأة مدوية ذكر أن النصر لم يهتم بضم اللاعب البوسني ولم يتفاوض من الأصل مع إدارة البارشا كما أن النصر لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم اللاعب البوسني.

وشدد على أن المدرب تشافي، وافق أخيرًا على منح النجم ميراليم بيانيتش، فرصة المشاركة مع برشلونة، في المباريات الودية التي يخوضها في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المرتقب أن يتنافس مع اللاعبين على مكان أساسي في موسم 2022-2023.