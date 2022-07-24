أصبح اللاعب عبدالعزيز الجبرين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد قريبًا من مغادرة العميد في صيف 2022.

اللاعب صاحب الـ32 عامًا عانى من الإصابات المتكررة مع الاتحاد في موسم 2021/2022 وهذا ما دفعه لاتخاذ القرار بالرحيل كونه لم يكن أساسيًا في تشكيلة وصيف دوري المحترفين.

عبدالعزيز الجبرين عانى من عدم المشاركة بصورة منتظمة

وكان الجبرين انضم لنادي الاتحاد في عام 2020 قادمًا من نادي النصر بعد 6 سنوات قضاها في صفوف أصفر العاصمة، لم يلعب فيها بشكل أساسي.

وبعد تعاقد نادي الاتحاد بشكل رسمي مع اللاعب المصري طارق حامد قادمًا من نادي الزمالك المصري، ازدادت فرص الجبرين للرحيل رغم تمسك إدارة أنمار الحائلي بالإبقاء عليه.