الكوارث الإدارية والفنية التي مرّ بها الفريق الأهلاوي، ستدفع السومة للرحيل ليكون السبب الأول والانضمام إلى فريق ينافس على البطولات سواء كان في السعودية أو خارج الدوري السعودي.

النصر لا يفكر في ضم عمر السومة:

لكن النصر قد لا يفكر في ضم اللاعب السوري أولًا بسبب كبر سنه بجانب أن العالمي قد لا يفكر في ضم المهاجم السوري بسبب عجز النادي عن ضم اللاعب من قبل في فترة سعود السويلم.