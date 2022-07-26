أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباحاً بلغت 1.26 مليار ريال مقابل أرباح 829.9 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بارتفاع 52.2%.

سبب ارتفاع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 52.2%، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لمعظم المنتجات؛ ما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة خفض القروض مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وكان من أسباب ارتفاع الأرباح أيضاً، مقارنة بالعام الماضي، ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.