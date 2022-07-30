تشهد الآن الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم ونجران وعسير وجازان تواجد السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي عسير وجازان.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والباحة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.