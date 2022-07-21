نبّه المركزُ الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، والخرخير، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات طقس اليوم:

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الخميس، استمرار ظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وقد تمتد السحب الرعدية الممطرة إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، مع استمرار الطقس شديد الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.