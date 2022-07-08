أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشان تعرض منطقة مكة المكرمة لسحب رعدية وأمطار، ونشاط في الرياح السطحية ما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيهات المذكورة هي كل من: السيل الكبير، والطائف، وعشيرة، وقيا.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

أعلى درجات حرارة في المملكة

وتسجل درجات الحرارة في كل من الأحساء والقيصومة 44 درجة مئوية؛ والدمام 43 درجة مئوية لتكونا بذلك أعلى درجات حرارة على مستوى المملكة.

درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة

وقد أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، عن درجات الحرارة المتوقعة بالمشاعر المقدسة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في إنفوجراف صادر عنه، إن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة تسجل 44 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 30، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 43، فيما تبلغ الصغرى 31.

فيما تأتي درجة الحرارة العظمى بعرفة 44، والصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 44 في العظمى، و30 بالصغرى.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا، مع رياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على الطرق السريعة خلال النهار وقد تصل درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية.