أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لرياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: بيشة، وتثليث، وطريب، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الجمعة.

كما أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لرياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الأفلاج، والحريق، والخرج، والردعية، والدلم، والسليل، والعاصمة الرياض، وثادق، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، ووادي الدواسر، وتستمر حالة التنبيه حتى الواحدة من صباح غدٍ الجمعة.

أمطار تراكمية متوقعة تستمر لمدة 5 أيام

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند أن تتوغل الحالة المطرية الصيفية اليوم أكثر فوق أجواء الربع الخالي، متوقعًا أن تشتد قوتها عما كانت عليه من قبل.

أمطار متوقعة

وتابع المسند عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، أن الأمطار متوقعة على أجزاء من الربع الخالي وعلى عمان واليمن والإمارات، وربما تمتد حتى شرقي نجران؛ مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة لبضعة أيام، والله أعلم.

وأضاف: كتلة مفعمة بالرطوبة الجوية القادمة من بحر العرب تحملها بإذن ربها الرياح الموسمية، فتؤثر على النصف الجنوبي من جزيرة العرب.. ويحظى الربع الخالي بدرجات حرارة أقل من معدلاتها السنوية بسبب الحالة المطرية الصيفية.

وأردف: “الأمطار التراكمية متوقعةٌ من اليوم حتى 5 أيام قادمة جراء الحالة المطرية الصيفية.. هذا والله أعلم”.