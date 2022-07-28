أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لرياح نشطة، وسحب رعدية، ما يتسبب في تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الخرمة، والمويه، تربة، ورنية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.

أتربة وأمطار رعدية على المنطقة الشرقية

وفي وقت سابق؛ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشان تعرض المنطقة الشرقية لاستمرار حالة الأتربة والأمطار الرعدية، ما يتسبب في تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والظهران، والقطيف، والنعيرية، وبقيق، ورأي تنورة، وسلوى، وقرية العليا. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الجمعة.

كما أشار المركز إلى تأثر القيصومة وحفر الباطن، إلى رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه من الظواهر المذكورة حتى الواحدة من صباح غدٍ الجمعة.

فرص سقوط الأمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار على منطقة جازان، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وجريان السيول وتساقط البرد وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والحرث، والعارضة، وفيفا، والداير، والعيدابي، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وبيش، والدرب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.