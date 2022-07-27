أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى رياح نشطة وسحب رعدية، وتدني في مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وضرما.

وتستمر حالة التنبيه حتى الثالثة من صباح غدٍ الخميس.

توقعات طقس اليوم:

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة)، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية.

أتربة على مكة:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لـ أمطار رعدية، ونشاط في الرياح، ما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من؛ الشفا، والطائف، والهدا. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

عوالق ترابية على المدينة:

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة- بمشيئة الله- تضمنت عوالق ترابية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الخامسة مساء.