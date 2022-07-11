تواصل سدايا التسجيل في برنامج AI Summer Champions إحدى مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى توفير 6 مسارات تدريبية متخصصة تقدم الكترونياً (عن بعد) بالتعاون مع منصة FutureX ومنصة Coursera كل مسار يضم عدد من الدورات التدريبية النوعية في المجال.
مميزات البرنامج:
وقالت الهيئة إن البرنامج يوفر العديد من المزايا من بينها ما يلي:
- برامج متخصصة من جامعات وشركات عالمية.
- تعلم إلكتروني بالكامل وفي الوقت المناسب.
- وجود أساتذة مختصين لمساعدة المتدرب.
- الحصول على شهادة معتمدة من سدايا في حال اجتياز المسار التدريبي.
ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال موقع الهيئة العامة للبيانات ولذكاء الاصطناعي واستكمال نموذج التسجيل.
اترك تعليقاً