تواصل سدايا التسجيل في برنامج AI Summer Champions إحدى مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى توفير 6 مسارات تدريبية متخصصة تقدم الكترونياً (عن بعد) بالتعاون مع منصة FutureX ومنصة Coursera كل مسار يضم عدد من الدورات التدريبية النوعية في المجال.

مميزات البرنامج:

وقالت الهيئة إن البرنامج يوفر العديد من المزايا من بينها ما يلي:

برامج متخصصة من جامعات وشركات عالمية. تعلم إلكتروني بالكامل وفي الوقت المناسب. وجود أساتذة مختصين لمساعدة المتدرب. الحصول على شهادة معتمدة من سدايا في حال اجتياز المسار التدريبي.

ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال موقع الهيئة العامة للبيانات ولذكاء الاصطناعي واستكمال نموذج التسجيل.