أعلنت سريلانكا فرض حظر شامل للتجول حتى صباح غدٍ الخميس، إثر الأزمة التي تواجه البلاد بعد فرار الرئيس السريلانكي في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء.

الأزمة تزداد تعقيدًا:

يأتي ذلك في ظل التوترات والأزمة السياسية في سريلانكا والتي تزداد تعقيدًا، مع فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا، واقتحام المتظاهرين قاعة مجلس الوزراء رفضًا لتسلم رئيس الوزراء، رانيل ويكر مسينغه، الحكم بالإنابة كما ينص الدستور.

وكان رانيل ويكر مسينغه، الرئيس السريلانكي، بالإنابة قد طلب تسمية رئيس للحكومة مقبول من المعارضة والحكومة لتهدئة الشارع السريلانكي.