أصدرت محكمة سريلانكية، اليوم الجمعة، قرارًا بمنع سفر رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا، ووزير المالية السابق، باسيل راجاباكسا.

وحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، أصدرت المحكمة العليا في سريلانكا أمرًا يمنع شقيقي رئيس البلاد الهارب غوتابايا راجاباكسا، من مغادرة البلاد دون إذن المحكمة حتى 28 يوليو الجاري.

استقالة الرئيس

وكان رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، أرسل مساء أمس الخميس، استقالته إلى رئيس مجلس النواب، عبر البريد الإلكتروني، بعد وصوله إلى سنغافورة من المالديف.

وأعلن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، إندونيل يابا، أنه تم تحويل رسالة الاستقالة إلى المدعي العام في البلاد، للنظر في جوانبها القانونية قبل قبولها رسميًّا، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات في سريلانكا حظرًا للتجول، فيما قال المتظاهرون المعارضون للحكومة، إنهم سيغادرون مباني المؤسسات العامة التي اقتحموها.

فرار الرئيس

وكان غوتابايا راجاباكسا قد فر من البلاد على وقع الاحتجاجات العارمة، ووكّل رئيس الوزراء بتولي منصب القائم بأعمال الرئيس في غيابه.