كشفت تقارير إعلامية أن سعد الحارثي نجم النصر والكرة السعودية السابق يقترب من تولي منصب مهم بالفريق الكروي الأول بنادي النصر في الفترة المقبلة.

وتقوم إدارة مسلي آل معمر بإحداث مجموعة من التغييرات بالفريق للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، كان أولها التعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول.

سعد الحارثي يوافق بشكل مبدئي

وقال الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان عبر حسابه في “تويتر” إن سعد الحارثي يوافق بشكل مبدئي على تولي منصب مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي.

وكان الحارثي صاحب الـ38 عامًا، اعتزل كرة القدم في سن الـ29 في عام 2013 بعدما قضى سنتين مع نادي الهلال حيث فضّل الاعتزال، لاستكمال الدراسات العليا من أجل الحصول على شهادات علمية إضافية، بدأها بـ”الماجستير”.

يذكر أن النصر كان أنهى موسم 2021/2022 محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليضمن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.