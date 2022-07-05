أعلن نادي أبها، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع سعد السلولي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

أبها يضم سعد السلولي:

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب سعد السلولي بعد توقيع عقود انضمامه للفريق حتى عام 2024، قادمًا من الاتفاق في صفقة انتقال حر.

وكان نادي الاتفاق قد أعلن اليوم عن رحيل لاعبه؛ ووجه إليه الشكر عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وقال: “شكرًا سعد السلولي على ما قدمت للاتفاق، ونتمنى لك التوفيق”.

وتطمح إدارة نادي أبها في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

أبها في الدوري:

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هذا الموسم بشكل جيد، حيث أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، من الفوز 9 مرات، التعادل 8 مرات والخسارة 13 مرة.