في صفعة جديدة، هبط سعر اليورو لأول مرة منذ 20 عاماً، إلى ما دون دولار واحد، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها. جاء ذلك وسط أزمات الطاقة التي تدفع أوروبا إلى الركود، وزيادة الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن.

اليورو يهبط

وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار عند الساعة 10:14 بتوقيت جرينتش في تعاملات اليوم، وهو أقل مستوى منذ عام 2002. وهبط اليورو أمس 1.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0045 دولار، متجاوزاً أدنى مستوى له الأسبوع الماضي، حيث يعد هذا الانخفاض هو أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2002.

أزمات يواجهها اليورو

ويواجه اليورو عدة أزمات أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأغذية، بالإضافة إلى تأخر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عامًا.

لكن الدولار تلقى دعمًا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.