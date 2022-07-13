يكافح سعر اليورو للبقاء في مستوى الدولار الأمريكي بعد التراجع الذي حدث أمس لأول مرة في 20 عامًا.

وسجلت أسعار اليورو اليوم تراجعًا بنسبة 0.2% إلى 1.00375 دولار بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش بعد الانتعاشة التي رفعته من أدنى مستوى وصل له أمس.

وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1% إلى 108.33.

تراجع سعر اليورو أمام الدولار

وانخفض اليورو 12% تقريباً هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عاماً أمس الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.