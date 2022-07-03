وقف أبو راشد بابتسامة مرحِّبًا يستقبل ضيوف الرحمن في تمير ؛ بعدما حول مزرعته الخاصة لمقرٍ لضيافة الحجاج في طريقهم إلى مكة.

وجه مألوف للجالية الروسية

واعتاد أبو اراشد التواصل مع الحجاج قبل تحركهم من بلادهم حتى وصولهم إلى استراحته؛ ما جعل منه وجهًا مألوفًا لدى الجالية المسملة هناك.

يقول أبو راشد في استضافته بقناة العربية: “ذهبت إلى الحجاج الروس في روسيا عندما كنت في روسيا خلال بطولة كأس العالم؛ فقلت لهم عندما قابلت الجالية المسلمة هناك؛ عندما تجيئون إلى مكة تمرون علي؛ فاتصلوا بي في يوم من الأيام أنهم قادمون للحج وطلبوا مني أقابلهم عند إحدى محطات البنزين”.

أخوة في العقيدة

وأضاف: “رفضت ذلك وقلت لهم ليست من عادتنا ولا تقاليدنا استقبال الضيوف عند محطات البنزين فاستقبلتهم في استراحتي وكان عددهم 120 حاجًا فأعجبوا وانبهرو بالاستقبال والطاولات، وسألوا لماذا هذا؟ قلت أنتم أخوة لنا في العقيدة”.

وقبل حج هذا العام استقبل أبو راشد 500 حاج بشكل مجاني، وقبل مغادرتهم يعرض عليهم المبيت معه؛ فإن أصروا على الرحيل يودعهم بالخور كما استقبلهم به.

ويقول أحد الحجاج الروس إنهم تعرفوا على أبي راشد منذ عدة أعوام، وأصبح منذ استقباله لحجاج روسيا واحدًا منا نسأل الله أن يرزقه كل الخير. كما تقول إحدى الحاجات: “ما يفعله هذا الشخص فاق توقعي ولا أعرف كيف أرد له الجميل ولكن إن شاء الله نتقابل في الجنة”.