علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر على عدم إعلان الهلال حتى الآن عن أي صفقة من صفقاته الجديدة الصيفية بسبب منعه من التسجيل لفترتين بقرار من غرفة فض المنازعات.

وقال الصرامي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “تتسابق الأندية عبر حساباتها الرسمية بالإعلان عن صفقاتها مع محترفين محليين وأجانب لدعم صفوفها وسط احتفالات مصطنعة من مدرج كل ناد بحثًا عن بطولات وهمية، الهلال وحده لم يضم أي صفقة لكنه وحده دون غيره يحتفل مع مدرجه بالألقاب المختلفة والصعود للمنصات!”.

لماذا لم يضم الهلال أي صفقة صيفية حتى الآن؟

لا يزال أزرق الرياض في أزمة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعدما منعت غرفة فض المنازعات النادي من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات على خلفية قضية النادي ومحمد كنو مع نادي النصر.