أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن هناك أعراض اضطراب ما بعد الحج، قد تظهر على بعض الحجاج بعد عودتهم من أداء الفريضة.

أعراض اضطراب ما بعد الحج:

وبينت في إنفوجراف، على حسابها الرسمي بتويتر، أن الأعراض تتمثل في: اضطراب في دورة النوم، والصداع والتوتر، والإجهاد والفتور والإرهاق، وآلام العضلات، والزكام.

وأشارت إلى أن الأعراض المذكورة قد تستمر لفترة ثم تزول بعد ذلك بما لا يدع مجالًا للقلق.

كما لفتت إلى أنه في حالة اشتداد الأعراض وعدم زوالها بعد فترة من العودة يجب استشارة الطبيب.

مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمن:

يذكر أن مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تواصل تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لأعمالها، بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، وسط منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج المغادرين على أكمل وجه، امتدادًا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.

إشادة بجهود التنظيم:

وثمن الحجاج المغادرون في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة في المشاعر المقدسة التي أسهمت في أداء حجاج بيت الله الحرام فريضة حجهم لهذا العام بكل يسر وسهولة.

وأشادوا بالخدمات والتسهيلات التي قُدمت لهم أثناء قدومهم عبر منفذ حالة عمار وأثناء مغادرتهم المنفذ بعد أداء مناسك الحج، سائلين الله تعالى- وهم يتسلمون هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.