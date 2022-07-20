نبهت مدينة الملك سعود الطبية، من مرض الاكتئاب المبتسم، وأهم أعراضه وطرق علاجه.

وأشارت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن مرض الاكتئاب المبتسم، يبدو فيه الشخص مبتسمًا من الخارج، ولكنه يشعر بالحزن من الداخل، ولا يشعر من حوله أنه يعاني من الاكتئاب.

أعراض الاكتئاب المبتسم



ـ الحزن الشديد والعميق.

ـ الشعور بالخمول والتعب.

ـ تغيرات في الشهية والوزن والنوم.

ـ فقدان المتعة والاهتمام بأي أنشطة كان يستمتع بها الشخص قبل ذلك.

علاج الاكتئاب المبتسم

ـ الطريقة نفسها التي يعالج بها الاضطرابات الاكتئابية الأخرى بالقضاء على مسبباته.

ـ العلاج المعرفي السلوكي.

ـ العلاج الطبي الذي يكون في شكل مجموعة من الأدوية كمضادات الاكتئاب.

ـ وجود السند الاجتماعي وخاصة الزوج.

اكتئاب الموسم

وفي وقت سابق؛ استعرض خبير الإرشاد النفسي والأسري، الدكتور عبدالرحمن العازمي، أسباب الإصابة بحالة الاكتئاب الموسمي الذي يظهر خلال تقلبات المواسم والأجواء بما فيها فصل الشتاء.

وأضاف العازمي خلال برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، أن هذا النوع من الاكتئاب يُصاب به الرجال والنساء لدى دخول الموسم، كما يختلف هذا الأمر من شخص لآخر فقد يُصاب البعض بالاكتئاب في الشتاء أو الصيف أو حتى الربيع.

ولفت إلى أن ذلك يكون نتيجة حساسية لدى هؤلاء الأشخاص من طبيعة الأجواء، موضحاً أن من يصابون بالاكتئاب الموسمي في الشتاء يحملون صفات خارجة عن إرادتهم، بينها عدم تحمل أجسادهم التركيبة البيولوجية أو طول الليل أو شعورهم بعدم كفاية ساعات النهار لإنجاز أعمالهم.