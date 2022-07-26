حذَّرت مدينة الملك سعود الطبية من أسباب الإصابة بـ استسقاء الكلى، والتي من أهمها إهمال الحصوات الموجودة في الكلى، وفي مجرى البول.

أسباب الإصابة بـ استسقاء الكلى

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تؤكد مدينة الملك سعود الطبية أن من أهم أسباب الإصابة باستسقاء الكلية هي تراكم حصوات الكلى وتسببها بانسداد مجرى البول، والأورام السرطانية التي تشكل عائقًا لتدفق البول في أي جزء من الجهاز البولي”.

وأكدت أن علاج المرض يعتمد بشكل رئيسي على تجنب المسببات.

المسكنات والفشل الكلوي

وفي وقت سابق؛ حذَّر خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، من تسبب بعض المسكنات في الإصابة بالفشل الكلوي.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: “الفشل الكلوي ليس سببه فقط أملاح الماء ولا تلوث الماء؛ أسبابه الأشد هي مرض الضغط، ومرض السكر، والجفاف والعطش، والأوكسالات الملحية سواء باللحوم الحمراء والمشويات والمخللات وبعض الأغذية وكذلك الأمراض الوراثية وبعض الاستعداد الوراثي، وبعض الأمراض الميكروبية والفيروسية”.

عوامل إرهاق الكلى

وأضاف: “من عوامل ضرر الكلى الاستمرار على أدوية الألم (المسكنات) فترة طويلة أكثر من أسبوع أو أسبوعين دون توقف، أو بسبب جرعة عالية من المسكنات أو بسبب تناولها على جوع أو بسبب عدم شرب ماء كافٍ عند تناول الأدوية والمسكنات”.

وأشار الخضيري إلى أن أخف المسكنات ضررًا هي: الباراسيتامول، وأكثرها ضررًا البروفين والسابوفين ىالديكلوفناك وغيرها والتي تؤخذ بحذر.

طريقة تناول المسكنات

كما بيَّن أنه لتجنب ضررها يجب تناولها بحذر وتناول معها كميات كبيرة من الماء، ولا تؤخذ على جوع، ولا تتجاوز الجرعة ولا تستمر أكثر من المدة التي يحددها الطبيب أو الصيدلي وهي في كل الأحوال لا تجاوز أسبوعًا.