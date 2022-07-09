أصدرت السفارة السعودية لدى سريلانكا بيانًا بشأن الأحداث الراهنة في الجمهورية.

تأجيل السفر:

وقالت السفارة في بيان لها: إنه نظرًا للأحداث الراهنة من احتجاجات ومظاهرات في سريلانكا، فإنها تهيب بالمواطنين الراغبين في السفر إلى هناك بتأجيل السفر إليها، كما دعت المواطنين المقيمين والمتواجدين في أنحاء البلاد باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

ونشرت السفارة هاتف شؤون السعوديين في الحالات الطارئة: 0094722229966 وهاتف السفارة: 0094112682087.

مطالب باستقالة الرئيس:

وعرض التلفزيون السريلانكي مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة راجابكسا أثناء اقتحامهم المجمع الرئاسي.

واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة اليوم (السبت)، رافعين شعارات تطالب بتنحي الحكومة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت الشرطة في سريلانكا: إن محتجين يدعمهم رهبان بوذيون وصلوا إلى العاصمة للمطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجابكسا والحكومة بسبب فشلهما في تسوية المشكلات الاقتصادية.

تجمع للحشود:

وتجمعت الحشود بالقرب من المقر الرسمي للرئاسة وتدفق المزيد على المدينة، وسط انتشار قوات الأمن والجيش وإقامة حواجز حديدية ثقيلة في المناطق المحيطة.

وكانت الحكومة في سريلانكا أعلنت حظرًا للتجول لأجل غير مسمى أمس الجمعة، لكنها رفعته في وقت مبكر صباح السبت، وسط احتجاجات من قبل محامين وجماعات الحقوق المدنية ورهبان بوذيين.