حثت سفارة المملكة في البرتغال، المواطنين المقيمين هناك، على توخي الحيطة والحذر بعد اندلاع الحرائق في عديد من الغابات بالبلاد.

الابتعاد عن الأماكن الخطرة

وقالت السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “نظرًا لما تشهده عدد من المناطق في جمهورية البرتغال، وإعلان السلطات المحلية حالة الطوارئ بسبب انتشار حرائق الغابات، فإن السفارة تهيب بجميع المواطنين المقيمين في البرتغال أو القادمين لزيارتها، توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن المناطق الخطرة”.

ودعت السفارة المواطنين إلى عدم التردد في التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: +351924227545، 213041750.

حرائق الغابات في أوروبا

وشهد عدد من دول أوروبا، الفترة الأخيرة، ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، ما أسفر عن نشوب حرائق غابات مدمرة أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم.

وسجلت البرتغال، الخميس الماضي، أعلى درجة حرارة في يوليو وصلت إلى 47 درجة مئوية.

ورفعت البرتغال الجمعة الماضي، مستوى التحذير إلى الأحمر في 5 مناطق بالوسط والشمال، في الوقت الذي يبذل رجل الإطفاء قصارى جهدهم لمكافحة الحرائق.