ودع سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية ألبانيا، فيصل بن غازي حفظي، حجاج بيت الله الحرام القادمين لمناسك الحج لعام 1443، وذلك بمطار تيرانا الدولي، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة السعودية.

عناية كبيرة:

وخلال مراسم التوديع أكد السفير على العناية الكبيرة التي يقوم بها المملكة لضيوف الرحمن، ورعايتها للمشاعر المقدسة، متمنيًا لهم رحلة موفقة وحجًّا مبرورًا وسعيًا ومشكورًا.

جهود المملكة:

من جهته، أثنى رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهيو جهود قيادة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وعلى ما تقدم من جهود كبيرة في سبيل راحة ضيوف الرحمن خلال رحلة الحج، سائلًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه.