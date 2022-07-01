وثق مقطع فيديو سقوط صخور على شاحنات في تركيا، بعد انزلاق طيني في منطقة أرتوين شمال شرق تركيا.

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Heavy rains have caused a landslide in the Artvin region of Turkey.

Passing trucks were badly damaged. It is reported that 1 person was killed, there are wounded.#Landslide #Landslides #weather #Climate #ClimateChange #ClimateCrisis pic.twitter.com/CddByapyVG — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) July 1, 2022

قتيل ومصابين:

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن الانزلاق طمر 4 شاحنات، مخلفًا قتيلًا واحدًا ومصابين اثنين على الأقل، فيما تسبب الانزلاق في إغلاق جزئي للطريق الدولي الذي يربط بين تركيا وجورجيا.

أمطار تركيا:

وتتعرض تركيا لأمطار غزيرة على عدد من الولايات التركية الواقعة على البحر الأسود، بينها مدينة كاستامونو السياحية.

وحذرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية المعروفة اختصارًا بـ آفاد (AFAD) والمديرية العامة للأرصاد الجوية من استمرار الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة في 6 ولاياتٍ تقع على البحر الأسود في شمالي تركيا، وهي كاستامونو وسينوب وبارتين وكارابوك وزونغولداك ودوزجي.

انهيار جسر للمشاة:

وتسببت الفيضانات في انهيار جسر للمشاة، في مدينة كاستامونو، على نحوٍ مفاجئ على خلفية الفيضانات التي اجتاحت المدينة.