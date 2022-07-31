تتعرض المنطقة الشرقية لموجة من التقلبات الجوية؛ إذ تتزايد شدة الأمطار، والسحب الرعدية، مع سقوط البرد، وجريان السيول في بعض الأماكن خصوصا في الدمام. ووثق مغردون لحظات سقوط الأمطار؛ لافتين إلى قوة صوت الرعد، خصوصًا في غرب الدمام.

وبدت الأمطار غزيرة في الدمام؛ إذ تراكمت على الطرقات في ظل اشتداد حركة الرياح.

وتسبب تراكم مياه الأمطار على الطرقات في التأثير على حركة السير في الدمام.

امطار سيول قوية على الدمام ألان 🌧😩 امطار قوية صاعقة قوية على الدمام#الدمام_الخبر #الدمام_الان #امطار_الدمام pic.twitter.com/V6u26wC7XF — سارة فخامة 🧡 (@aboRaaed15) July 31, 2022

وتجمعت الأمطار بشكل كبير خصوصًا أسفل الكباري، ما أدى إلى تعطل بعض المركبات.

استمرار الحالة

الحالة المطرية الصيفية

وقد كشف؛ خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله ‌المسند، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، لافتًا إلى استمرار الحالة المطرية الصيفية مستمرة.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران.

وأضاف “كما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، وربما تمتد شرقي منطقتي مكة والمدينة”.

الرطوبة الجوية

كما استعرض المسند، خريطتين واحدة منها تتحدث عن الرطوبة الجوية التي ستشهدها عدة مدن منذ الساعة 5 صباحًا، يليها خريطة نقطة الندى.

وأفاد بأن الرطوبة في الرياض تبلغ 49% حتى يتشكل الضباب الذي يتطلب نزول درجة الحرارة حتى تكون 21 درجة مئوية، أما القصيم فتسجل 66% ويتشكل الضباب عند نزول الحرارة إلى 24 مئوية، والجبيل 84% ليتشكل الضباب عند 29 مئوية، وتبلغ الرطوبة في حائل نسبة 22% ليتشكل الضباب 4 مئوية، وسكاكا 11% والضباب عند -4 مئوية”.