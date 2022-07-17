أصدرت الأرصاد الجوية العمانية، اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن تطورات الحالة المدارية في بحر العرب، والتي من المتوقع أن يتأثر بها عدد من محافظات البلاد.

تنبيه عاجل بشأن الحالة المدارية

وقالت الأرصاد في بيانها إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر عن المخاطر المتعددة توضح تمركز المنخفض المداري شمال شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية على خط عرض 23 شمالًا وخط طول 67 شرقًا.

وبحسب التقرير الصادر عن الأرصاد العمانية فإن سرعة الرياح حول المركز تقدر من 17 إلى 27 عقدة.

وتشير التوقعات إلى تحركه باتجاه الشمال الغرب نحو ساحل عمان خلال اليومين القادمين مع فرص تلاشيه بالقرب من السواحل الباكستانية الإيرانية، فيما يستمر تأثيره على سلطنة عمان من خلال تدفق السحب الماطرة حيث من المحتمل أن تبدأ تدريجيًا التأثيرات خلال اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام أخرى.

طقس اليوم وسط التأثر بالمنخفض

وبشأن حالة الطقس اليوم،، فمن المتوقع أن تتدفق السحب على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية وأجزاء من محافظتي مسقط والوسطى تتراوح ما بين 10 إلى 40 ملم.

وأوضحت الأرصاد أن التأثير المتوقع هو هطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تؤدي لجريان بعض الأودية والشعاب، وهبوب رياح تتراوح سرعتها من 10 إلى 30 عقدة (20 – 60كم/ ساعة)، فضلا عن انخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار، ويكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار، وهادئ إلى متوسط على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له من متر إلى مترين.

رفع حالة التأهب

من جانبها، وجهت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بسلطنة عمان، اليوم الأحد، برفع حالة التأهب والاستعداد في عدد من المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض المداري.

وقالت اللجنة الوطنية في بيان صادر عنها إنها تتابع ما صـدر عـن المركز الوطني للإنذار المبكـر مـن المخاطر المتعـددة فيما يتعلـق بمستجدات المنخفـض المداري في بحر العرب.

وأوضحت اللجنة أنها وجهت برفع حالة التأهب والاستعداد في عدد من المحافظات المتوقع تأثرها به والتحرك الاستباقي لتخفيف الأضرار على المواطنين والمقيمين.

كما أمرت بتفعيل اللجان الفرعية في محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية ومسقط لتعزيز جاهزيتها للتأثيرات المحتملة جراء الحالة المدارية.