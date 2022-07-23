كشف نادي الهلال عن أن قائد الفريق الكروي الأول، سلمان الفرج سيعود للنادي بعد منتصف شهر أغسطس المقبل بعدما تم زيادة فترة راحته.

متى يعود الفرج؟

وكشف حساب الهلال الرسمي في “تويتر” أن سلمان الفرج سيعود بعد منتصف أغسطس ليجري فحصًا للوقوف على حالته وتحديد برنامجه التأهيلي بسبب الإصابة.

ميشايل يعود لـ الهلال اليوم

كذلك كشف الهلال أن البرازيلي ميشايل ديلغادو محترف الفريق سيصل لمقر تدريبات النادي اليوم السبت، وسيلتحق بالفريق غدًا الأحد في الرياض.

يذكر أن ميشايل كان ارتبط اسمه بالعودة للدوري البرازيلي مؤخرًا، حيث أبدى رغبة قوية في العودة لموطنه بعد وفاة والدته.