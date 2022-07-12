ستشهد سماء الوطن العربي يوم غد الأربعاء 13 يوليو اكتمال قمر ذو الحجة وسيمثل ثالث بدر عملاق والأقرب لهذا العام وسيكون مشاهدا طوال الليل.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيصل عند الساعة 12:05 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة إلى أقرب نقطة له من الأرض لعام 2022م، وسيكون على مسافة 357,263 كيلومترا.

تفاصيل الظهور:

وأضاف: “بعد ذلك سيشرق البدر العملاق من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه المعتاد”.

وتابع ماجد أبو زاهرة: “القمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 09:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وذلك بعد تسع ساعات و38 دقيقة من وصوله إلى نقطة الحضيض وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعا بنسبة 30 % مقارنة بأصغر قمر بدر عندما يكون في (الأوج) بعد نقطة له من الأرض”.

البدر العملاق:

يُشار إلى أن تسمية البدر العملاق تطلق على القمر البدر المكتمل والتسمية العلمية هي (بدر الحضيض) بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر.

ويعد هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر.