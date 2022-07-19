أعلن موقع سناب شات، يوم أمس الاثنين، بشكل رسمي، النسخة الخاصة بالويب لخدمة مكالمات الفيديو والمراسلة وإرسال الفيديو؛ إذ يمكن الآن للمستخدمين الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة موقع الشركة على الويب.

ميزات عديدة:

وتتضمن نسخة الويب الجديدة مجموعة من الميزات، مثل ميزة الردود على الدردشات، والرد على الدردشة الخاصة، ومكالمات الفيديو، كذلك العدسات التي من المتوقع طرحها قريبًا.

ووفقًا للشركة، ستكون نسخة الويب متاحة مبدئيًّا بشكل حصري لمشتركي Snapchat + في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما سيتمكن مستخدمو Snapchat في أستراليا ونيوزيلندا أيضًا من الوصول إلى الميزة.

الوصول للخدمة:

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة موقع الشركة على الويب عبر الرابط هنا