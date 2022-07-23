يواصل برنامج سند محمد بن سلمان، رعاية ودعم أصحاب الهمم وأطفال التوحد الأكثر احتياجًا مستفيدي جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة، من خلال مشروع محمد بن سلمان الخيري.

تأهيل وتدريب ينمي قدراتهم ويطلق العنان لأحلامهم، في برنامج #مشروع_محمد_بن_سلمان_الخيري ندعم أطفال التوحد مستفيدي جمعية همم @hemamksa #سند_الجمعيات pic.twitter.com/TW6VPEU7uG — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) July 23, 2022

تأهيل ينمي قدرات أطفال التوحد

ووثق مقطع فيديو نشره البرنامج، جهودهم في تدشين وعمل تأهيل وتدريب ينمِّي قدرات أطفال التوحد ويطلق العنان لأحلامهم، في برنامج مشروع محمد بن سلمان الخيري.

وقالت أم صالح، أحد مستفيدي جمعية همم، إنها بدأت تشعر باختلاف نجلها منذ ولادته تقريبًا وحتى عمر الـ3 سنة، حيث عرضته على أكثر من طبيب، حيث تم تشخيصه بأنه مصاب بالتوحد وتشتت الانتباه وفرط الحركة.

سند الخير للخير

من جانبه، أكد أحمد بن صالح الرماح، عضو مجلس إدارة جمعية همم، أن الجمعية تهتم بجميع أنواع الإعاقة سواء كانت حسية أو حركية أو ذهنية.

وأضاف الرماح أن برنامج سند، كان سند الخير للخير، حيث استطاعت الجمعية تنفيذ مبادراتها بيسر، وأصبح لديها دعم مادي واستدامة مالية تؤهل للقيام بهذه البرامج.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين سنويًا من هذه البرامج قفز من 735 إلى 1115 مستفيدًا.

وأكد أن هذا الدعم المبارك ساعد في توسيع دائرة الأثر لديها، ومساعدة وخدمة أهالي ذوي الإعاقة بصورة أمثل وصولًا إلى مستوى شامل وذي جودة عالية من الخدمات غير الربحية.

عطاء خيري

ويعد برنامج سند، هو عطاءً خيريًا بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليكون مظلة تندرج تحتها العديد من المساهمات الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.