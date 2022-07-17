أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 129.39 نقطة ليقفل عند مستوى 11292.41 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 107 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، وصادرات، ووفرة، والباحة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التأمين العربية، ومجموعة فتيحي، المتحدة للتأمين، وسايكو، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 8.47% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وأنعام القابضة، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، وصادرات الأكثر نشاطًا في القيمة.

سوق نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 48.03 نقطة ليقفل عند مستوى 20611.25 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 9.5 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم تقاسمتها 1108 صفقات.