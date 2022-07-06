ارتبط اسم نجم الزمالك المصري، طارق حامد بالانتقال إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن الغموض يُخيم على مصير الصفقة.

سيناريو محمد أبو جبل مع النصر

وتتشابه ظروف طارق حامد مع حارس الزمالك، محمد أبو جبل، حيث ينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وارتبط الثنائي بالانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الميركاتو الصيفي.

وتألق محمد أبو جبل بشكل لافت خلال مشاركته مع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، لتدخل إدارة النصر في مفاوضات معه وتحصل على توقيعه في صفقة انتقال حر.

وعلى الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي، إلا أن تقارير أكدت حسم الصفقة، لتعرب جماهير النصر عن غضبها عبر موقع “تويتر”، وترفض التعاقد مع اللاعب لتتراجع الإدارة، ويرتبط اسم العالمي بالحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

طارق حامد يمر بأزمة مشابهة

ويبدو أن سيناريو محمد أبو جبل يتكرر حاليًا مع طارق حامد والاتحاد، حيث أكدت تقارير حصول العميد على توقيع اللاعب رسميًا، منذ دخوله الفترة الحرة من عقده، إلا أن الجماهير انتقدت الصفقة عبر “تويتر”.

وأكدت الجماهير الاتحادية أن طارق حامد تقدم في العمر، ولن يستطيع تقديم المستوى الذي ظهر عليه قبل موسم، في حين تلتزم الإدارة الصمت، ولم تُعلق على الأمر حتى الآن، وسط أنباء عن تفاوضها مع السنغالي شيخو كوياتي بدلًا منه.