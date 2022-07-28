تشهد الإمارات موجة شديدة من الأمطار أدت إلى جريان السيول، وتجمعها في عدد من المناطق حيث اقتحمت المنازل والمولات والمحال التجارية وتسببت في تشريد مئات الأشخاص بعدما غرقت بيوتهم.
The Emirate of Fujairah is exposed to strong torrential rain
#floods #ClimateCrisis #climate
#الفجيرة pic.twitter.com/ldwfHdiu4M
— Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) July 28, 2022
وتأثرت منطقة الفجيرة بحالة السيول ما دفع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ في دبي، لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية في الدولة.
كما تم التوجيه بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية.
ووثق مغردون مشاهد من تأثر الفجيرة بالسيول؛ إذ بدت المياه مرتفعة جارية تحركت على إثرها السيارات، بعدما قارب منسوب المياه الأدوار الأولى من المباني. كما تأثرت المراكز التجارية بالمياه والسيول.
#الفجيره
Uae has been flooded with heavy rains but uae government's best help for the public#Flood pic.twitter.com/NDbPqkNTtp
— Zeeshan Haider Gujjar (@Khaak__Saar) July 28, 2022
وقد عمل رجال الدفاع المدني على نقل الأسر المتأثرة بالسيول؛ ومحاولة تجميع المياه بآليات الشفط.
#الفجيره
Heavy civil and police force are striving to help uae flood victims#الامارات#الفجيرةpic.twitter.com/oZgA0DRovl
— Zeeshan Haider Gujjar (@Khaak__Saar) July 28, 2022
وأظهرت بعض المقاطع مدى الخسائر التي سببتها السيول بعد جريانها، ومدى تأثيرها على حركة الحياة اليومية.
الإمارات 🇦🇪
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الفجيرة اليوم #الخميس_الونيس
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..#الفجيرة #امطار_الخير #امطار#امطار_الامارات #الحالة_الجوية pic.twitter.com/hvASmeLJJw
— 🇰🇼sahab سحاب 🇰🇼 サハブ (@sahabnews1) July 28, 2022
وقد تسببت مياه السيول في بعض الانهيارات الأرضية على الطرق؛ ما أدى إلى إطلاق صافرات إنذار الطوارئ تحسبًا لأي تطور.
يارب الطف بحال اهل #الفجيرة #امطار_الامارات #امطار_قطر #الفجيرة #الفجيرة_تغرق #الفجيرة #أمطار pic.twitter.com/IoUStRHBAn
— قـــلب إمرأهـــ🌻⚡️. (@ppliju) July 28, 2022
كما بدا التأثير واضحًا لغمر المياه بعض الطرق على طريق كورنيش الفجيرة.
#الإمارات 🇦🇪
تصوير من الأعلي لكورنيش #الفجيره وقت غمرته مياه الأمطار بشكل كامل⁉️ pic.twitter.com/KJuJtkkJht
— ﮼حسام ﮼العجلان ﮼١٧٢٧م (@hussam_alajlan) July 28, 2022
وأعرب بعض المغردين عن استيائهم من تأخر التوقعات الجوية في التنبوء بموجة السيول التي ضربت البلاد، معتبرين أن التنبؤ قد يكون مساهمًا في الاستعداد ما يتسبب في أقل الخسائر.
خورفكان الإمارات
التنبؤات كانت مبكرة من التحذير من شدة الحالة المناخية
لماذا لم تتخذ الاجراءات الاحترازية في مثل هذه الحالة
ما فائدة جهات الارصاد الجوية اذا#الامارات #الشارقة #الفجيرة #كلباء #منخفض_السيل_الخصيب #دبي #أبو_ظبي #UAE
— Dr. Yemeni أبو زيد اليماني (@drYemeni70) July 28, 2022
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