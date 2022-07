تشهد الإمارات موجة شديدة من الأمطار أدت إلى جريان السيول، وتجمعها في عدد من المناطق حيث اقتحمت المنازل والمولات والمحال التجارية وتسببت في تشريد مئات الأشخاص بعدما غرقت بيوتهم.

وتأثرت منطقة الفجيرة بحالة السيول ما دفع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ في دبي، لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية في الدولة.

كما تم التوجيه بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية.

ووثق مغردون مشاهد من تأثر الفجيرة بالسيول؛ إذ بدت المياه مرتفعة جارية تحركت على إثرها السيارات، بعدما قارب منسوب المياه الأدوار الأولى من المباني. كما تأثرت المراكز التجارية بالمياه والسيول.

#الفجيره

Uae has been flooded with heavy rains but uae government's best help for the public#Flood pic.twitter.com/NDbPqkNTtp — Zeeshan Haider Gujjar (@Khaak__Saar) July 28, 2022

وقد عمل رجال الدفاع المدني على نقل الأسر المتأثرة بالسيول؛ ومحاولة تجميع المياه بآليات الشفط.

#الفجيره

Heavy civil and police force are striving to help uae flood victims#الامارات#الفجيرةpic.twitter.com/oZgA0DRovl — Zeeshan Haider Gujjar (@Khaak__Saar) July 28, 2022

وأظهرت بعض المقاطع مدى الخسائر التي سببتها السيول بعد جريانها، ومدى تأثيرها على حركة الحياة اليومية.

وقد تسببت مياه السيول في بعض الانهيارات الأرضية على الطرق؛ ما أدى إلى إطلاق صافرات إنذار الطوارئ تحسبًا لأي تطور.

كما بدا التأثير واضحًا لغمر المياه بعض الطرق على طريق كورنيش الفجيرة.

وأعرب بعض المغردين عن استيائهم من تأخر التوقعات الجوية في التنبوء بموجة السيول التي ضربت البلاد، معتبرين أن التنبؤ قد يكون مساهمًا في الاستعداد ما يتسبب في أقل الخسائر.