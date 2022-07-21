شدد مجلس شؤون الأسرة على أهمية مراعاة الخصوصية بين أفراد الأسرة.

وأشار في انفوجراف على حسابه الرسمي بتويتر إلى أن أهمية مراعاة الخصوصية في الأسرة يتمثل في:

ـ أن الخصوصية من القيم التي حث عليها الدين الإسلامي.

ـ تعزيز الثقة الداخلية بين أفراد الأسرة.

ـ تقوية العلاقة بين الزوجين.

ـ خلق علاقة متوازنة بين الزوجين.

سبل تعزيز الخصوصية في الأسرة

كما أوضح أن هناك عددًا من العوامل يمكن من خلالها تعزيز الثقة بين أفراد الأسرة؛ اهمها:

ـ غرس الثقة بين أفراد الأسرة.

ـ عدم الخوض في خصوصية الآخرين أمام الأبناء.

ـ تنشئة الأبناء على ثقافة احترام خصوصية الآخرين.

ـ إعطاء مساحة شخصية للأبناء داخل المنزل.

ـ الحوار الإيجابي بين الأبناء وتوعيتهم.





الاكتئاب المبتسم

وفي وقت سابق؛ نبهت مدينة الملك سعود الطبية، من مرض الاكتئاب المبتسم، وأهم أعراضه وطرق علاجه.

وأشارت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن مرض الاكتئاب المبتسم، يبدو فيه الشخص مبتسمًا من الخارج، ولكنه يشعر بالحزن من الداخل، ولا يشعر من حوله أنه يعاني من الاكتئاب.

أعرض الاكتئاب المبتسم

ـ الحزن الشديد والعميق.

ـ الشعور بالخمول والتعب.

ـ تغيرات في الشهية والوزن والنوم.

ـ فقدان المتعة والاهتمام بأي أنشطة كان يستمتع بها الشخص قبل ذلك.

علاج الاكتئاب المبتسم

ـ الطريقة نفسها التي يعالج بها الاضطرابات الاكتئابية الأخرى بالقضاء على مسبباته.

ـ العلاج المعرفي السلوكي.

ـ العلاج الطبي الذي يكون في شكل مجموعة من الأدوية كمضادات الاكتئاب.

ـ وجود السند الاجتماعي وخاصة الزوج.