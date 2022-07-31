أصدر مجلس شؤون الأسرة تنبيهًا بشأن أهمية وضع أرقام الطوارئ في مكان بارز بالمنزل.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “وضع أرقام الطوارئ في مكان بارز بالمنزل، من الخطوات الأسرية المهمة التي تسهم في سرعة تقديم المساعدة عند وقوع الحوادث” .

وأشار إلى قائمة الأرقام الواجب توافرها في المنزل ومنها:

ـ طوارئ المملكة بدون شريحة 112

ـ رقم الطوارئ الموحد 911.

ـ الدفاع المدني 998.

ـ الإسعاف 997.

ـ الشرطة 999.

ـ أمن الطرق 996.

ـ حوادث المرور 993.

ـ طوارئ الكهرباء 933.

الانفتاح الرقمي ومسؤولية الأسرة لحماية الأبناء

وفي وقت سابق؛ شدد مجلس شؤون الأسرة على تعاظم دور الأسرة في حماية الأبناء في ظل الانفتاح الرقمي، وتأثيره على سلوكيات وقيم النشء.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “في ظل الانفتاح الرقمي تتعاظم المسؤولية الأسرية والمجتمعية تجاه حماية الأبناء، نسبة لما يتعرضون له من محتوى يؤثر على قيمهم وسلوكهم”.

تحذير من المحتوى المرئي للأطفال

كما نبَّه مجلس شؤون الأسرة، لأهمية مراقبة الوالدين للمحتوى الذي يشاهده الأبناء، في المواد المرئية، والألعاب الإلكترونية.