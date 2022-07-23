أكد مجلس شؤون الأسرة على أهمية توطيد علاقة الأبناء بالثقافة والتراث.

وقال : إن “ارتباط الأبناء بتراث وثقافة الوطن صمام أمان في وجه الثقافات الوافدة، من المهم خلق أجواء أسرية تعزّز تلك القيم في نفوسهم”.



أهمية ربط الأبناء بالتراث

وأشار في انفوجراف على حسابه الرسمي بتويرت إلى أن أهمية ربط الأبناء بالثقافة والتراث تتمثل في:

ـ تحصين الأبناء ضد الثقافات الوافدة.

ـ زيادة مستوى الاعتزاز بالوطن والتاريخ.

ـ تدعيم مستوى الشراكة في الأنشطة المجتمعية.

عوامل ربط الأبناء بالتراث

وفيما يتعلق بسبل تنمية الروابط بين الأبناء والثقافة والتراث؛ إلى أن أهم عوامل ربطهم بالثقافة هي:

ـ رواية القصص التي تنتمي للثقافة وتربط الطفل بتراثه.

ـ اصطحاب الأبناء إلى المكتبات العامة.

ـ إقامة مسابقات ثقافية داخل المنزل.

ـ تشجيع الطفل على المشاركة في الفعاليات الوطنية.

ـ إعطاء الجوائز التشجيعية لأكثر الأبناء معرفة بثقافة وطنه.