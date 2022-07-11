نجا شاب من الموت بأعجوبة بعدما ارتطمت دراجته النارية بباب مركبة ثم زحف أسفل شاحنة كانت تمر بسرعة لكنه خرج من تحتها دون إصابات خطيرة في البرازيل.

Motociclista é atingido por porta de carro e acaba arremessado para debaixo de caminhão: Acidente aconteceu na tarde desta terça, em Cachoeiras de Macacu https://t.co/A4EOgWPuV4 pic.twitter.com/VKqqfACjpS — São Gonçalo Urgente 📢 (@SGOurgente) July 7, 2022

وأظهر مقطع متداول الشاب وهو ينزلق تحت الشاحنة لكن لحسن الحظ فقد توقف سائقها ليتم سحب الشاب من تحتها.