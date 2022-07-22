تواجه ولاية أويا في أمريكا حادثًا صادمًا، إذ عثرت القوات الأمنية صباح اليوم الجمعة على 3 جثث لشباب قتلوا رميًا بالرصاص، أثناء تخييمهم في متنزه ماكوكيتا بالولاية.

وقال إدارة المتنزه في بيان أصدرته: “إن الضباط عثروا بعد البحث على جثة المسلح الذي أطلق النار على نفسه فيما يبدو، بغرب المنتزه”.

سبب مجهول:

وأضافت: “أن مطلق النار هو أنتوني أورلاندو شيروين (23 عامًا) دون أن تكشف عن هوية الضحايا”.

ونقلت وسائل إعلام في أمريكا، أنباءً تفيد بأن القاتل كان يخيم مع المخيمين الثلاثة في المنتزه، ثم قام بقتلهم، وبعدها أطلق النار على نفسه، إلا أن السبب غير معروف.

وقد تم استدعاء الشرطة في أمريكا بتمام الساعة 6:20 صباحًا، إلى المنتزه، حيث تم العثور على جثث القتلى في أحد المخيمات في حين كان رابعهم مفقودًا، إلا أنه تم العثور على جثمانه فيما بعد ليتضح أنه رمى نفسه بالرصاص بعد قتل أصدقائه.