قال مدير إدارة المراقبة التلفزيونية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية، العقيد أنور فازع، إن مركز المراقبة التلفزيونية تتابع تحركات الحجيج منذ وصولهم وأثناء تنقلهم للمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، حتى انتهاء مناسج الحج ثم مغادرتهم.

فيديو | مدير إدارة المراقبة التلفزيونية في مركز العمليات 911: تتم مراقبة تحركات الحجيج منذ وصولهم حتى مغادرتهم عن طريق شاشات مراقبة تلفزيونية#بسلام_آمنين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/r15QMk4EcD — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 7, 2022

وأضاف خلال استضافته في قناة الإخبارية: “في حالة رصد أي حدث أو أي بلاغ يتم تعبئة كارت البلاغ وتحويله لصالة الترحيل للأخوان في الميدان، حتى يتم عرضه للأخوان في الميدان.

أحدث التقنيات العالمية

وتابع: “الحقيقة الصالة تمتلك أحدث التقنيات الموجودة عالميا ابتداء من عدد المشغلين أكثر من 102 مشغل وكل مشغل نهاية طرفية مربوطة بثلاث مربوط بشاشة عرض؛ بالإضافة لشاشة عرض حائطية تعتبر هي ثاني أكبر شاشة عرض في الشرق الأوسط، يتم عرض الكاميرات من خلالها والتحكم في حجم الكاميرات بالإضافة إلى ذلك جميعها مربوط بنظام متطور وتقني مربوط بمنطقة مكة المكرم، يستوعب 15 ألف كاميرا منها كاميرات احرم المكي والممرات والمشاعر المقدسة”.

وأضاف: “الاهتمام من قبل وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا بنظام الكاميرات من خلال تطوير المنظومة وتحديثها ووضع سبل إنجاح لإنتاج هذه المنظومة على مستوى وزارة الداخلية، تم تطوير الأنظمة ومحاولة أن تكون جميع القطاعات مستفيدة من هذه المنظومة”.

رقابة مكثفة

يذكر أن أكثر من 8 آلاف كاميرا موزعة على أجزاء المشاعر المقدسة، وعلى المداخل في مكة المكرمة، وساحات المسجد الحرام، لرصد سير الحالة الأمنية لحجاج البيت الحرام، لرصد سير الحالة الأمنية، لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى التأكد من مسح الطرق لكيلا يكون هناك أي عائق يسبب كثافة مرورية على النقاط المركزية.

وفي صالة المراقبة التلفزيونية رفعت الطاقة البشرية والتشغيلية لهذا العام؛ فوصلت كبسولات المراقبة إلى 25 كبسولة. وفي هذا العام استخدم نظام المعلومات الجغرافية إضافة إلى رصد كلب ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعد غرفة القيادة والسيطرة في مشعر منى هي المسؤولة عن إدارة الحج، أما الأخرى الموجودة في مزدلفة فتتولى الجانب التنسيقي لكافة الجهات المعنية.