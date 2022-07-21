أكد الشاعر سلطان الهاجري أن هناك أربعة خطوط حمراء في فن المحاورة الشعرية.

وقال الهاجري خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، إن الدين والسياسة والقبيلة والأعراض خطوط حمراء في فن المحاورة.

موروث أصيل:

من جهته، شدد قال المحامي حمود الناجم على أن فن المحاورة الشعرية موروث أصيل ومحبب لكثير من الأسر والقبائل، لكن خروجه عن السياق المجتمعي أو المساس بالحياة الخاصة والتكوين الأسري أو مفهوم القبيلة فهذا ممنوع في الشرع والنظام.

منع الفرقة والفتنة:

وتابع الناجم، أن النظام الأساسي للحكم في المملكة ينص على أن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، مشيرًا إلى أن من يسعى لذلك حتى ولو لم يعلم؛ فإن الدولة تمنع هذا وتجرمه.