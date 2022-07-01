يستعد المدير الفني البرازيلي شاموسكا لبدء تجربة جديدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من بوابة التعاون.

المدرب البرازيلي يقود التعاون

ونجح نادي التعاون برئاسة سعود الرشودي في الحصول على توقيع شاموسكا رسميًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد.

وكان يصارع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من أجل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه انتفض في الجولات الأخيرة، ليُنهي المسابقة في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

شاموسكا يتألق في دوري المحترفين

وقاد شاموسكا فرق الفيصلي، الهلال والشباب في 124 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تحقيق 59 انتصارًا، مقابل 31 هزيمة، فيما خيم التعادل على نتيجة 30 لقاء، ما يحفزه لمواصلة التألق مع التعاون.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي 92 مباراة على مدار 3 مواسم بقيادة المدرب البرازيلي، وقاده للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

وتولى شاموسكا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لفترة مؤقتة، وتعاقد مع الشباب في الصيف الماضي، وقاده في 27 مباراة، قبل أن تتم إقالته شهر مارس الماضي، لتذبذب النتائج.