أحيا الفنان محمد عبده حفلًا غنائيًا أمس الجمعة، في قصر غارنييه وسط العاصمة باريس، كأول فنان عربي يغني في دار الأوبرا الفرنسية التي تعد واحدة من أبرز الوجهات الفنية في العالم.

مسرح دار الأوبرا الفرنسية

وتداولت مقاطع فيديو من حفل محمد عبده بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها فنان العرب يغني على المسرح مجموعة من أغانيه الشهرة وسط تفاعل من حاضري الحفل، منها صوتك يناديني وشبيه الريح، وأنشودة المطر.

شبيه الريح وش باقي من الآلام والتجريح..

وش باقي من الأحلام..

وش باقي من الأوهام..

من حفل #محمد_عبده_في_باريس ومواكبة من سناب #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون https://t.co/JIqg4NDaxs

كلمات: @abdulrahman pic.twitter.com/9Qv1eFs4Mn — قناة السعودية (@saudiatv) July 22, 2022

محمد عبده يقدم أبناءه على المسرح

كما تداول مغردون مقطع فيديو لـ محمد عبده على المسرح وهو يقدم أبناءه الصغار وسط هتافات الحضور قبل بداية وصلته الغنائية. وكان فنان العرب ظهر في أحد الفيديوهات بمجرد وصوله فرنسا، رفقة أبنائه الصغار في رحلته إلى باريس من أجل الحفل.

فيديو | عبر #سناب_الإخبارية… في حفله التاريخي في دار الأوبرا الفرنسية.. فنان العرب محمد عبده يقدم أبنائه على المسرح قبل بداية وصلته الغنائية#الإخبارية pic.twitter.com/vau8vsPXrT — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 22, 2022

وتحدث فنان العرب في الفيديو عن تجهيزات الحفل وشعوره الخاص قبل الحفل، مؤكدًا أن حفله بدار الأوبرا الفرنسية سيضاف إلى السجل الفني العربي والسعودي، وبالنسبة له أيضًا يضاف إلى تجاربه السابقة في عدة دور أوبرا مثل أوبرا المغرب ومصر وتونس والجزائر، وهذه المرة في أوبرا باريس لأول مرة، واعتبر ذلك شيئاً مشرفاً جدًا له.

كما عبر محمد عبده في لقاء له مع القناة العربية عن فخره واعتزازه بهذه التجربة، قائلاً: المسرح الذي سأقيم عليه حفلي، سيشهد وقوف أول عربي وخليجي عليه للغناء، مع العلم أن التذاكر نفدت، واضطروا إلى التنسيق لليلة أخرى، ووافق المنظمون على ذلك بصعوبة، لأنه لم يحدث أن أحيا فنان ليلتين متتاليتين في هذا المكان، وقد شهدنا إقبالاً من العرب الموجودين في باريس والخليجيين الذين حجزوا مقاعدهم في هذه الليلة”.

حفله الثاني بدار الأوبرا الفرنسية

ومن المقرر أن يحيي محمد عبده حفله الثاني بدار الأوبرا الفرنسية اليوم السبت، بعدما نفدت تذاكر حفله الأول، بسبب الإقبال الجماهيري الضخم، ليقرر القائمون على الحفل إقامة حفل ثانٍ لفنان العرب، وتم تحديد موعد الحفل الثاني اليوم كهدية لجمهوره بالعاصمة الفرنسية المتلهف لحضور حفل للفنان العرب.