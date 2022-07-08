وثق مقطع فيديو متداول، اللاعب المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وهو يؤدي مناسك الحج اليوم الجمعة.

وأعربت جماهير الكرة السعودية عن خالص تمنياتها لـ حجازي بقبول فريضة الحج منه، مع حرصهم على إرسال دعوات له بالتألق مع نادي الاتحاد بالموسم المقبل.

أحمد حجازي يعود لمباريات الاتحاد:

حجازي صاحب الـ32 عامًا كان عاد لمباريات الاتحاد في يونيو الماضي، بعد غياب دام 5 أشهر عقب إصابته في مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب حجازي مع نادي الاتحاد منذ عام 2020 قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.