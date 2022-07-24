تواصل موجة الاضطراب الجوي تأثيرها على المملكة؛ إذ تأثرت بها عدة مدن منها أبها التي أمطرت طوال أمس السبت، وكذلك الطائف التي تشتد فيها الأمطار اليوم.

وقد وثَّق مواطنون مشاهد من تساقط الأمطار على الطائف؛ فبدت المياه غزيرة في قيا جنوب شرق المحافظة.

مطرنا بفضل الله ورحمة امطار #قيا جنوب شرق #الطايف_الان

24 يوليو 2020 pic.twitter.com/hdoRU6Y0Vg — فهد الطهـيفاني 🌩 (@f_ahad27) July 24, 2022

كما كانت الأمطار غزيرة في السديرة بشرق الطائف.

امطار غزيرة الان على السديرة شرق #الطايف تصوير سلطان الوذيناني . pic.twitter.com/DHsqQvv4Mq — سناب طقس الامطار (@N_9kA) July 24, 2022

وفي قيا سالت الأودية إثر الأمطار وشدة الرياح.

امطار غزيرة وسيوله تمشي معاه على قيا جنوب #الطايف_الان

منقول … pic.twitter.com/x6bimwyc7d — طقس الجزيرة (@taqs01) July 24, 2022

ووثَّق أهالي قيا جريان السيبول فيها، في شرق الطائف.

أما طريق تربة طائف فقد أظهر مدى غزارة الأمطار؛ إذبدت الرمال كما السيل تأثرًا بكميات المياه.

اليوم السبت 23 يوليو

أمطار غزيره تتجه للرياض للمنطقه الوسطى والشرقيه البدايه شمال شرق الطائف

حۡسۜب اٰلنۨشره۟ شاهدوا كثافة السيول هذه اللحظه وۥاٰلله۟ وۥحۡده۟ اٰعࣖلمۘ

مۘاٰشاٰءٕاٰلله۟ تباٰرڪ اٰلله۟. خيۧر pic.twitter.com/y5nfqd9Y0x — جبر الجبر Jabr AL-jabr (@Vib0563) July 23, 2022

توقعات الطقس

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.