تستمر الحالة الممطرة التي تتعرض لها منطقة الرياض؛ ويبدو تأثيرها واضحًا في العاصمة؛ إذ بدت الأمطار غزيرة، مع نشاط الرياح، وتساقط البرد في بعض الأماكن؛ فضلًا عن جريان السيول.

وقد عبر أهالي الرياض عن استبشارهم بالأجواء الممطرة، عبر توثيق المغردين للحظات الممطرة.

وفي مشهد نادر ملأت مياه السيول شوارع أحد أحياء الرياض؛ مؤثرة على المركبات والمتاجر خصوصا الموجودة منها في الأدوار الأرضية.

📍مشهد تاريخي

للسيول في شوارع أحياء #الرياض

بعد عاصفة امطار صيفية نادرة الحدوث في مثل هذه الأيام .

الأحد ٢ محرم ١٤٤٤هـ

31 يوليو 2022م

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. pic.twitter.com/YIob75aPR8 — طقس (@tqqs) July 31, 2022

كما تسببت الأمطار في ظهور ما يشبه الشلال في عضيدان شرق الغاط شمال الرياض عصر اليوم الأحد.



مشاهد متنوعة ل شلال عضيدان شرق #الغاط شمال #الرياض عصر اليوم الأحد ١٤٤٤/١/٢هـ

عضو المجموعة ماجد العتيق pic.twitter.com/UN3N2dZYqb — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) July 31, 2022

وقد أثرت السيول بشكل واضح على حركة الطرق في الرياض عند المخرج 20.

وبدا البرق لامعًا في سماء الرياض مع تزايد صوت الرعد، وغزارة الأمطار.

وسالت الأودية في شعيب مصدة وادي الثمامة شمال مدينة الرياض.



شعيب مصده وادي الثمامة شمال مدينة #الرياض قبيل مغرب اليوم الأحد ٢ محرم ١٤٤٤ #امطار #امطار_الرياض

عضو المجموعة مبارك ال معدي pic.twitter.com/EJgLyjvYpw — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) July 31, 2022

أمطار وبرد وسيول على الرياض حتى الـ10 مساءً

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى أمطار متوسطة، يصاحبها سقوط البرد، والسيول، ونشاط الرياح السطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الدرعية، والزلفى، والعاصمة الرياض، والغاط، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريماء، ورماح، وشقراء، وضرما، ومرات.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.

أتربة وأمطار رعدية

كما أشار المركز إلى تأثر بعض مدن الرياض بأتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، وحوطة بني تميم، وضرما.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.